Последние добавления в нотную библиотеку

Добро пожаловать на class ON .ru

Дорогие родители, проект рад помочь вам в выборе школы, ведь сейчас уже самое время задуматься и подыскать музыкальную школу для вашего ребенка. Или может Ваш сын или дочка имеют талант в рисовании или лепке, тогда школы искусств предоставят вам широкий выбор, чтобы максимально выявить способности вашего ребенка и помочь ему развить свои способности.

Мы рады вашему посещению проекта детское образование в сфере искусства classON.ru. Надеемся, что каждый найдет здесь полезную информацию, способствующую получению музыкального образования, расширению своих знаний и приобщению к бесконечной красоте искусства.

Для учеников и учителей, занимающихся музыкой, действует нотная библиотека, которая пополняется произведениями включенными в учебную программу, а также нотами и литературой, рекомендованной для развития. Представленные в библиотеке ноты для учащихся окажутся полезными также и для людей занимающихся самообразованием и другим любителям музыки.

Где ребенок может научиться играть на виолончели или домре, получить дошкольное образование? Всю эту и многую другую информацию вы найдете здесь. На портале представлены специальности, условия постуления и детали, связанные с учебным процессом в музыкальных, хоровых и школах искуств. Для вашего удобства все школы систематизированы в соответствии с административными округами Москвы.