Последние добавления в нотную библиотеку

Добро пожаловать на classON.ru
Дорогие родители, проект рад помочь вам в выборе школы, ведь сейчас уже самое время задуматься и подыскать музыкальную школу для вашего ребенка. Или может Ваш сын или дочка имеют талант в рисовании или лепке, тогда школы искусств предоставят вам широкий выбор, чтобы максимально выявить способности вашего ребенка и помочь ему развить свои способности.
Мы рады вашему посещению проекта детское образование в сфере искусства classON.ru. Надеемся, что каждый найдет здесь полезную информацию, способствующую получению музыкального образования, расширению своих знаний и приобщению к бесконечной красоте искусства.
Для учеников и учителей, занимающихся музыкой, действует нотная библиотека, которая пополняется произведениями включенными в учебную программу, а также нотами и литературой, рекомендованной для развития. Представленные в библиотеке ноты для учащихся окажутся полезными также и для людей занимающихся самообразованием и другим любителям музыки.
Где ребенок может научиться играть на виолончели или домре, получить дошкольное образование? Всю эту и многую другую информацию вы найдете здесь. На портале представлены специальности, условия постуления и детали, связанные с учебным процессом в музыкальных, хоровых и школах искуств. Для вашего удобства все школы систематизированы в соответствии с административными округами Москвы.
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Каталог нотной библиотеки на сайте вашей школы или блога
Разместив каталог библиотеки classon.ru на сайте вашей школы, вы поможете вашим ученикам и педагогам легче находить нужные ноты и учебные материалы. Вместе с этим, добавление нотной библиотеки поспособствует увеличению посещаемости вашего сайта.
Если ваша школа имеет сайт, и мы еще не разместили ссылку для перехода с classON.ru на сайт вашей школы, пожалуйста, известите команду проекта.
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